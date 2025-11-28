Burkina Faso: Six Volontaires pour la défense de la patrie condamnés pour meurtre

28 Novembre 2025
Radio France Internationale

Au Burkina Faso, six Volontaires pour la défense de la patrie ont été condamnés la semaine dernière à des peines de prison, pour « meurtres et mutilations de cadavre » à l'issue d'une audience foraine tenue au camp Nazi-Boni de Dédougou du 19 au 21 novembre 2025.

Il y a tout juste un an, en novembre 2024, l'état-major général des armées avait ouvert une enquête suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo, devenue virale, de mutilation d'un corps humain par des individus vêtus de tenues militaires des forces armées burkinabè. Rien ne permettait à l'époque d'identifier le lieu, la date et les acteurs sur la vidéo.

Avec la tenue du procès, on sait désormais que les faits qualifiés de « mutilation de cadavre » se sont déroulés à Sono, une commune rurale de la province de la Kossi, à près de 300 kilomètres de Ouagadougou, non loin de la frontière avec le Mali.

Des peines de 2 à 11 ans de prison

De sources judiciaires, quatre Volontaires pour la défense de patrie (VDP) ont été condamnés à des peines allant de deux à trois ans ferme pour « mutilation de cadavre et non-respect des égards aux morts ».

Au cours de cette audience foraine, deux autres volontaires ont été reconnus coupables de la mort de trois personnes qu'ils avaient interpellées à Tchériba dans la province du Mouhoun, plus au sud. Ces volontaires ont été condamnés à 11 ans de prison, dont une partie assortie de sursis, selon les mêmes sources.

À la suite de l'audience, le procureur militaire, le commandant Ahmed Ferdinand Sountoura, cité par les médias locaux, a déclaré que « les abus dus à l'usage excessif de la force et plus précisément des armes à feu » sont à proscrire, et a invité les éléments des Forces de défenses et de sécurité à respecter les règles en la matière.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

