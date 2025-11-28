Niger: Un convoi transportant de l'uranium a quitté le site de la Somaïr à Arlit

Au Niger, des camions transportant de l'uranium ont quitté, jeudi 27 novembre, le site de la Somaïr, à Arlit, dans le nord du pays. Plus de 1 300 tonnes d'uranium y sont stockées faute de pouvoir être exportées depuis la fermeture de la frontière avec le Bénin. Le groupe français Orano condamne « le transport illégal de l'uranium entreposé sur le site de la Somaïr ».

Un convoi de camions, sous escorte militaire, sur la route entre Arlit et Agadez, jeudi 27 novembre, a effectué un long trajet de 250 kilomètres dans le nord nigérien désertique.

Le chargement d'uranium a quitté le site de la Somaïr, sur lequel plus de 1 300 tonnes d'uranium sont stockées. La Société des mines de l'Aïr, qui était détenue à 63% par Orano, à 36% par la société d'État Sopamin, a été nationalisée par Niamey en juin dernier, dans un contexte de fortes tensions entre la France et le Niger depuis le coup d'État de 2023.

Le groupe français Orano indique, dans un communiqué, ne pas être à l'initiative de ce convoi qu'il condamne et ne pas disposer d'information officielle sur la quantité d'uranium transportée, ni sur sa destination finale ou les conditions de transport en termes de sécurité.

Le Niger chercherait un acheteur crédible

Ce mois-ci, lors de son passage dans le nord du pays, le général Tiani a réaffirmé que « l'uranium appartient désormais au peuple nigérien ». « Nous n'allons demander l'autorisation de personne pour le vendre », a-t-il ajouté.

Une source proche du pouvoir - jointe par RFI - sans toutefois confirmer l'existence du convoi, précise que le Niger cherche avant tout un acheteur crédible, pour ne pas participer à la prolifération nucléaire.

Le groupe Orano a déjà engagé deux procédures internationales d'arbitrage. Il y a deux mois, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) avait ordonné à Niamey de ne pas vendre le stock d'uranium. Selon son communiqué, le groupe se réserve le droit d'engager d'autres actions.