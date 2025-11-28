Soudan: Le général al-Burhan salue l'implication américaine et appelle à la fin de la guerre

Le chef de l'armée soudanaise, le général al-Burhan, exhorte le président américain à mettre fin à la guerre dans son pays. Dans une tribune publiée cette semaine par le quotidien américain Wall Street Journal, le chef de l'armée soudanaise a remercié les États-Unis et l'Arabie saoudite pour leurs efforts en faveur de la paix, et réaffirmé sa volonté de discuter avec eux. Mais sur le terrain, les combats continuent.

« Le peuple soudanais se tourne maintenant vers Washington pour la prochaine étape », déclare le général Abdel Fattah al-Burhan dans une tribune du Wall Street Journal. Le chef de l'armée soudanaise salue ainsi l'implication du président américain, qui, la semaine dernière, annonçait qu'il allait travailler sur le dossier soudanais, à la demande de l'Arabie saoudite.

Cette implication personnelle de Donald Trump va-t-elle faire bouger les lignes ? Pour l'instant, aucun des deux belligérants, ni le chef de l'armée, ni le chef des paramilitaires, le général Hemedti, n'ont accepté la trêve proposée par le groupe de médiateurs, dit du Quad - États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte.

Sur le terrain, l'offensive continue

Le général al-Burhan, qui doit composer avec des éléments de son armée hostiles à des négociations avec les paramilitaires, a jugé cette proposition de trêve inacceptable, la qualifiant de partiale, en raison de la présence parmi les médiateurs des Émirats, accusés de soutenir les paramilitaires.

Quant au leader des paramilitaires, le général Hemedti, il s'est dit favorable à une trêve humanitaire de trois mois, mais continue son offensive sur le terrain. Mardi 25 novembre, l'émissaire du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a appelé les deux belligérants à l'accepter une trêve sans conditions préalables.