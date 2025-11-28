Soudan: Le général al-Burhan salue l'implication américaine et appelle à la fin de la guerre

28 Novembre 2025
Radio France Internationale

Le chef de l'armée soudanaise, le général al-Burhan, exhorte le président américain à mettre fin à la guerre dans son pays. Dans une tribune publiée cette semaine par le quotidien américain Wall Street Journal, le chef de l'armée soudanaise a remercié les États-Unis et l'Arabie saoudite pour leurs efforts en faveur de la paix, et réaffirmé sa volonté de discuter avec eux. Mais sur le terrain, les combats continuent.

« Le peuple soudanais se tourne maintenant vers Washington pour la prochaine étape », déclare le général Abdel Fattah al-Burhan dans une tribune du Wall Street Journal. Le chef de l'armée soudanaise salue ainsi l'implication du président américain, qui, la semaine dernière, annonçait qu'il allait travailler sur le dossier soudanais, à la demande de l'Arabie saoudite.

Cette implication personnelle de Donald Trump va-t-elle faire bouger les lignes ? Pour l'instant, aucun des deux belligérants, ni le chef de l'armée, ni le chef des paramilitaires, le général Hemedti, n'ont accepté la trêve proposée par le groupe de médiateurs, dit du Quad - États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte.

Sur le terrain, l'offensive continue

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général al-Burhan, qui doit composer avec des éléments de son armée hostiles à des négociations avec les paramilitaires, a jugé cette proposition de trêve inacceptable, la qualifiant de partiale, en raison de la présence parmi les médiateurs des Émirats, accusés de soutenir les paramilitaires.

Quant au leader des paramilitaires, le général Hemedti, il s'est dit favorable à une trêve humanitaire de trois mois, mais continue son offensive sur le terrain. Mardi 25 novembre, l'émissaire du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a appelé les deux belligérants à l'accepter une trêve sans conditions préalables.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.