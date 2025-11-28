Gabon: Gouvernement de la 5e République - Entre attente nationale et spéculations sur la formation du nouveau Gouvernement

Alors que le pays retient son souffle dans l'attente de la nomination du premier Gouvernement de la 5e République, les spéculations se multiplient sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, des listes, sondages et projections circulent en ligne, alimentant les discussions et suscitant un vif intérêt au sein des populations.

Notre rédaction a parcouru les plateformes numériques afin de recueillir les différentes tendances et propositions relayées par les internautes. Ces contenus, largement partagés, présentent des personnalités pressenties comme de potentielles figures ministérielles de la prochaine équipe gouvernementale.

Toutefois, il convient de rappeler que ces listes ne reposent à ce stade sur aucune annonce officielle. Elles relèvent essentiellement de sondages informels et de spéculations populaires, témoignant de l'intérêt croissant des citoyens pour les choix qui façonneront la 5e République.

Dans tous les cas, plein succès à celles et ceux qui auront l'honneur d'être retenus pour servir la Nation au sein du futur Gouvernement, si jamais les noms évoqués venaient à être confirmés.

Gouvernement De La Ve République

Présidence & Hauts Postes

- Président de la République : Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

- Vice-Président de la République : Séraphin MOUNDOUNGA

- Vice-Présidente du Gouvernement : Murielle MINKOUE MEZUI épouse MINTSA MI-OWONO

- Secrétaire général du Gouvernement : Nicolas NGUEMA

Ministères Souverains

1. Ministère d'État, Économie et Finances : Henri Claude OYIMA

2. Ministère d'État, Mines et Ressources Géologiques : Gilles NEMBE

3. Ministère de la Défense Nationale : Abdu Razzaq Guy KAMBOGO

4. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation : Hermann IMMONGAULT

5. Ministère des Affaires Étrangères : Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny

6. Ministère de la Justice et Droits de l'Homme : François NDONG OBIANG

7. Ministère des Réformes et Relations avec les Institutions : Kevin NZIGOU

Ministères Économiques

1. Ministère du Pétrole et Gaz : Arnaud Calixte ENGANDJI ALANDJI

2. Ministère de l'Agriculture : Geoffroy Fouboulah Makosso Libeka

3. Ministère de la Pêche et Économie Bleue : Georges MBA ASSEKO

4. Ministère des Transports et Logistique : Marcel Robert NTCHORERE

5. Ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques : Philippe Jr OSSOUCAH

6. Ministère du Commerce, PME, PMI et Entrepreneuriat : Nina Alida ABOUNA

7. Ministère de l'Industrie et Transformation Locale : Francis NKEA ZIGUE

8. Ministère de l'Économie Numérique : Mark Alexandre NDOUMBA

9. Ministère du Tourisme, Loisirs et Artisanat : David MBOUSSOU

Ministères Sociaux

1. Ministère de l'Éducation Nationale : Johanna BOUSSAMBA

2. Ministère de la Santé : Dr OKOME ESSIMA Regine épouse MABIALA

3. Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts : Magalie WORA

4. Ministère des Affaires sociales : Nathalie AWANANG épouse ANATO

5. Ministère de la Promotion de la Femme : Grâce Manuelle ENGOANG

6. Ministère de l'Enseignement Supérieur : Dr Flore NTSATSIESSE

7. Ministère du Travail et Employabilité des Jeunes : Emmanuel OBAKAMBA OMBANA

Ministères Techniques

1. Ministère des Infrastructures : Edgard MOUKOUMBI

2. Ministère du Logement, Habitat, Urbanisme et Cadastre : Ludovic MEGNE NDONG

3. Ministère de l'Environnement : Tanguy GAHOUMA BEKALE

4. Ministère de la Fonction Publique : Pierre MINTSA

5. Ministère de la Planification, Prospective et Aménagement du Territoire : Pierrette MVONO

6. Ministère des Eaux et Forêts : Pr. Alfred NGOMANDA

Pour l'heure, l'ensemble du pays demeure en attente de la décision souveraine des plus hautes autorités, rappelant ainsi que la formation du Gouvernement relève d'un processus institutionnel précis, loin des rumeurs et des projections médiatiques.