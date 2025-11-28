Gabon: Investissement Étudiant - Le CNOU encourage l'autonomie économique de la jeunesse

Dans le cadre de la Journée de l'Employabilité et de l'Entrepreneuriat, organisée par le CCPE Zone, la Directrice Générale du Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU), Syrielle Zora Kassa épouse Nzigou, a pris part ce jeudi 27 novembre 2025 à un panel d'échanges avec les étudiants de l'Université Omar Bongo.

Invitée en qualité de panéliste, la Directrice Générale a partagé avec les étudiants les opportunités d'investissement accessibles durant leurs études, en mettant en avant plusieurs secteurs à fort potentiel :

* L'alimentation et les services de proximité en milieu étudiant ;

* L'agroalimentaire, notamment la transformation locale ;

* L'immobilier étudiant, en réponse aux besoins croissants d'hébergement sur les campus.

Ces pistes d'investissement visent à encourager l'autonomie financière et la créativité entrepreneuriale des jeunes, tout en répondant aux besoins réels de la communauté universitaire.

Par ailleurs, un partenariat stratégique entre le CNOU et le CCPE Zone est en cours de structuration. Il permettra d'accompagner les étudiants porteurs de projets à travers :

● Des ateliers et formations en entrepreneuriat ;

● Des espaces d'idéation et d'innovation ;

● Un appui technique à la maturation des projets ;

● Un programme de mentorat assuré par des professionnels.

Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans le Pilier 2 : Employabilité et Entrepreneuriat, porté par le Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à renforcer le développement des compétences et la participation active de la jeunesse au Développement et à la croissance de notre pays.

L'intérêt manifeste des étudiants au cours des échanges confirme la pertinence d'encourager davantage l'entrepreneuriat estudiantin et de soutenir l'ambition d'une jeunesse gabonaise dynamique, innovante et tournée vers l'avenir.