Soudan: Ambassadeur du Soudan à Ankara appelle la Turquie à désigner la milice rebelle comme organisation terroriste

L'ambassadeur du Soudan auprès de la Turquie, Nader Youssef Al-Tayeb, a tenu une réunion importante avec le vice-ministre turc des Affaires étrangères, ambassadeur Musa Kulaklikaya, au cours de laquelle il a présenté un exposé compréhensif sur les développements graves dans la ville El Fasher et le rôle décisif du soutien extérieur dans la poursuite du conflit.

L'ambassadeur a passé en revue la récente escalade à El Fasher, expliquant que la milice rebelle avait commis de nombreux massacres, incluant l'attaque de l'hôpital principal et le meurtre de centaines de personnes à l'intérieur, puis la mise en œuvre d'opérations de meurtres systématiques à caractère ethnique contre les civils.

Il a indiqué que les informations reçues par le gouvernement soudanais confirment la mort de milliers de victimes et le siège d'environ de170 000 civils dans des conditions humanitaires difficiles, puisque la milice a recours à l'incinération des cadavres pour dissimuler les preuves.

Il a affirmé que les destructions massives et la poursuite des crimes relevaient du nettoyage ethnique et du comportement terroriste organisé, soulignant que ce qui se passe n'est pas un « conflit interne » comme on le décrit, mais une agression directe contre le Soudan par une milice armée qui reçoit un soutien extérieur intense.

L'ambassadeur a souligné que le soutien militaire et logistique par les Émirats arabes unis, y compris les armes modernes et les mercenaires, est le principal facteur qui a permis à la milice de continuer la guerre, affirmant que ce soutien va au-delà des résolutions du Conseil de sécurité concernant Darfour et que la guerre aurait pris fin en quelques semaines si cette intervention directe n'avait pas eu lieu.

Il a appelé la Turquie et la communauté internationale à adopter une position claire pour arrêter ce soutien et classer la milice comme organisation terroriste.

L'ambassadeur a également exprimé l'appréciation de Khartoum pour la position de la Turquie soutenant le gouvernement légitime et les forces armées soudanaises, ainsi que l'aide humanitaire fournie par la Turquie depuis le début de la crise, saluant la Turquie pour avoir continué à exprimer son souci vis-à-vis de la situation à El Fasher et au Darfour.

Pour sa part, le vice-ministre turc des Affaires étrangères a affirmé que l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan constituaient une ligne rouge pour la Turquie, et qu'Ankara suivait avec un vif souci ce qui se déroule à El Fasher, présentant ses condoléances au peuple soudanais à propos des victimes.

Il a souligné que la Turquie continuerait son soutien politique et humanitaire au Soudan et qu'elle œuvrerait avec ses partenaires régionaux et internationaux pour mettre fin à la violence et démarrer un processus politique garantissant la stabilité du pays.