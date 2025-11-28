Soudan: Ambassadeur Ismail rencontre la chef de la Corne de l'Afrique au ministère néerlandais des AE

Le directeur général de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères , ambassadeur Ismail Idris, a tenu jeudi une réunion avec Mme Staine Jansen, chef du département de la corne de l'Afrique au ministère néerlandais des affaires étrangères et envoyée des Pays-Bas pour la Corne de l'Afrique , en présence de chargée d'affaires par intérim de l'ambassade du Soudan aux Pays-Bas, Mme Amima Mahmoud Al-Sharif, au siège du ministère néerlandais des Affaires étrangères à La Haye.

La réunion a porté sur les relations d'amitié qui unissent les deux pays et les moyens de les renforcer et en profiter dans le contexte de la crise que connaît le pays en raison de la guerre brutale lancée par la milice terroriste rebelle Al-Daglo contre le peuple et les institutions de l'État depuis avril 2023.

Les deux parties ont convenu de condamner les actes barbares par la milice rebelle et les crimes qu'elle perpétré ouvertement contre les civils, en évaluant les preuves et les arguments à cet égard, ainsi que les pays qui la soutiennent, à la tête desquels les Émirats arabes unis.

Les deux côtés ont également convenu de l'importance capitale de mettre fin au soutien et à l'approvisionnement que la milice reçoit de l'État qui la parraine, et que la pression médiatique sur les Émirats doit se traduire par des mesures efficaces contribuant à mettre fin à cette crise.

Pour sa part, Mme Jansen a appelé à considérer la coopération avec les propositions du Quartet afin de mettre fin à la guerre au Soudan.

L'ambassadeur Ismail a affirmé que le Soudan oeuvre pour la paix et la cessation la guerre depuis le début, rappelant l'accord de Djeddah que ni la milice ni ses partisans n'ont respecté. Il a clairement indiqué que la milice et ses partisans parmi les parties soudanaises et régionales ne sont plus acceptables pour l'opinion publique soudanaise et qu'ils doivent céder la place à d'autres.

L'ambassadeur Ismail a appelé le gouvernement néerlandais à adopter une attitude constructive envers le gouvernement soudanais présidé par le professeur Kamal Idris, et à lui apporter le soutien et les conseils alors qu'il s'efforce sérieusement d'accomplir ses missions de reconstruction, de rétablissement de la stabilité et de préparation d'élections libres et équitables qui permettront aux Soudanais de choisir ceux qui les gouverneront.