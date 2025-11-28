Cote d'Ivoire: Affaire Bredoumy - Le porte-parole du PDCI-RDA placé sous mandat de dépôt

27 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le député Kouassi Bredoumy Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 novembre 2025, à l'issue de sa présentation devant le parquet, a annoncé son avocat, Jean-Chrysostome Blessy.

Selon la défense, la décision est intervenue après une audition jugée « longue ». À l'issue de cette étape, le juge d'instruction a estimé nécessaire le placement du parlementaire en détention provisoire. Les avocats du député dénoncent une mesure « sévère et disproportionnée » et disent se réserver le droit d'exercer toutes les voies de recours prévues par la loi.

La veille, mercredi 26 novembre 2025, Bredoumy Soumaïla Kouassi Traoré avait été maintenu en garde à vue à l'issue de son audition à la Préfecture de police d'Abidjan. Cette mesure avait ravivé une vive controverse juridique, la défense invoquant l'immunité parlementaire garantie par la Constitution ivoirienne.

Face à la presse, Me Blessy a détaillé les chefs d'accusation retenus contre son client. Le député est notamment poursuivi pour acte terroriste, incitation à l'insurrection, incitation à la haine et à la xénophobie, vol, incendie volontaire de biens publics et privés, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État et à l'ordre public, incitation à la révolte populaire, incitation au meurtre et dénonciation calomnieuse.

Au sein du PDCI-RDA, le placement sous mandat de dépôt de son porte-parole est perçu comme une atteinte aux libertés démocratiques. Dans une déclaration officielle, Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du parti, a exigé « la libération immédiate et sans condition du député Bredoumy Soumaïla Kouassi Traoré ». Le parti réclame également « la libération de tous les prisonniers d'opinion et la fin des poursuites politiques injustifiées ».

Dans un contexte politique jugé tendu par l'opposition, le PDCI-RDA appelle les organisations nationales et internationales de défense des droits humains à documenter ces faits et à « les exposer à la face du monde ».

