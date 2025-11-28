Cote d'Ivoire: Mariatou Koné crée l'événement en consacrant une audience exclusive aux directeurs d'école

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a marqué, le jeudi 27 novembre 2025, un tournant dans le dialogue avec les acteurs du système éducatif. La rencontre s'est tenue dans les locaux de la Direction des examens et concours (Deco). Pour la première fois dans l'histoire récente de l'école ivoirienne, une rencontre officielle a été consacrée exclusivement aux directeurs d'école réunis autour de leur coordination nationale. Une initiative saluée unanimement par les participants qui y voient un signal fort du leadership de la ministre.

Au ministère, l'on fait savoir que la rencontre s'inscrit dans la dynamique d'écoute et de concertation permanente que la ministre a instaurée depuis sa prise de fonction. « Elle vise à renforcer la communication avec les acteurs en première ligne, ceux qui assurent quotidiennement le fonctionnement des écoles dans tout le pays », fait-on savoir.

À l'occasion, Mariatou Koné a rappelé le rôle essentiel des directeurs, qu'elle a qualifiés de « fondement du système éducatif » et de premiers gestionnaires pédagogiques. Elle les a exhortés à incarner leur fonction avec exemplarité et dignité, en tant que représentants de l'État. Au cœur de ses recommandations : la protection des parents d'élèves, notamment à travers le strict respect de la gratuité de l'école et des mesures prises pour soulager les familles.

La ministre a également insisté sur l'importance du respect de la hiérarchie administrative : condition indispensable au bon fonctionnement du système. Elle a profité de la rencontre pour rappeler les exigences de rigueur, de discipline et de responsabilité qui doivent guider l'action de chaque directeur d'école.

Concernant les doléances formulées par la coordination, la Ministre a donné des instructions précises aux directions centrales pour les examiner et engager des démarches auprès des ministères techniques concernés lorsque cela s'avère nécessaire. Une démarche qui témoigne de sa volonté de trouver des solutions concrètes et d'améliorer les conditions de travail des directeurs d'école, a-t-elle fait savoir.

Qualifiant cette rencontre « d'historique », le président de la coordination des directeurs d'école, Étienne N'Guessan, a exprimé la gratitude des membres de sa corporation. « C'est une première dans notre pays. Jamais auparavant un ministre de l'Éducation n'avait consacré un moment exclusif aux directeurs d'école, ces femmes et ces hommes qui portent la lourde responsabilité de faire vivre l'école primaire dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré. Pour lui, cette audience témoigne d'une véritable considération envers ces piliers du système éducatif.

Cette rencontre exclusive ouvre une nouvelle ère de collaboration entre le ministère et les gestionnaires des établissements scolaires, renforçant ainsi la gouvernance du système éducatif ivoirien.