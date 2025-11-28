Cote d'Ivoire: Deuil - Fraternité Matin présente ses condoléances à la famille de Brigitte Guirathé

Une délégation du Groupe Fraternité Matin, conduite par son directeur général, Serge Abdel Nouho et le président de son Conseil d'administration, Ibrahim Séga Sangaré, s'est recueilli, jeudi 27 novembre 2025, au domicile familial de Brigitte Guirathé, à Adjamé-Cité Fairmont. Parce que l'ancienne cheffe du service Culture, décédée le 27 octobre à Azaguié, laisse une profonde empreinte au sein de la Maison verte.

Accueilli par le porte-parole de la famille, Serges Grah, la délégation a transmis le message de compassion de l'entreprise. Au nom de la direction générale, Mathias Kouassi, responsable des ressources humaines, a présenté des condoléances émues, conclues par un sobre et solennel « Ayoka ».

Autour d'eux, plusieurs cadres, journalistes et amis, dont Tiburce Koffi, ont manifesté leur soutien. « Toute l'entreprise est présente pour vous soutenir... Ayoka », a ajouté le chef du personnel, porte-parole pour la circonstance.

Yves Guirathé, oncle de la défunte, a salué cette marque de solidarité. Valentin Mbougueng, conseiller du directeur général, a inscrit le message officiel dans le cahier de condoléances.

Des échanges avec la famille, il ressort que la veillée religieuse et traditionnelle sera organisée le vendredi 28 novembre. La levée de corps aura lieu le samedi 29 novembre à la paroisse Saint-Thomas d'Agban-village, suivie de l'inhumation au cimetière municipal d'Abobo-Baoulé. Une messe d'action de grâce est prévue le dimanche 30 novembre.

Journaliste dévouée et présidente de la mutuelle du personnel, Brigitte Guirathé avait fait valoir ses droits à la retraite en mai 2024, après de longues années de service loyal.