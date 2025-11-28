Cote d'Ivoire: Dédicace - Agnès Kraidy vend «Tia Glao, une vie inspirante »

La journaliste et auteure ivoirienne Agnès Kraidy a mis en lumière, l'histoire d'une vaillante entrepreneure à travers son livre « Tia Glao, une vie inspirante » à l'occasion des 20 ans de Mtn Côte d'Ivoire. Cette cérémonie qui a réuni du beau monde à la salle Bouaké de la Patinoire de l'Hôtel Ivoire a émerveillé plus d'une personne.

Ce récit authentique retrace la vie exceptionnelle de cette dame mariée à 7 ans et devenue, par sa seule détermination, une entrepreneure accomplie. Une histoire de vraie résilience, de lutte intime et de conquête de liberté. Le livre est aussi un appel vibrant à l'autonomie et un phare pour toutes les femmes de notre continent.

« Ce livre est bien plus qu'un simple témoignage ; c'est une œuvre qui enrichit notre patrimoine littéraire et qui célèbre l'esprit combatif de la femme ivoirienne », a signifié Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.

« A travers mon histoire, je veux dire à mes sœurs et à mes filles qu'elles ont le droit de rêver grand. Rien ne doit les empêcher d'atteindre le sommet et à aspirer à une vie meilleure quel que soit leur niveau social. Nous n'avons pas d'excuses », a affirmé cette femme de 65 ans et mère de six enfants.

Elle est la présidente directrice générale du Groupe Maindeba, un conglomérat prospère opérant dans sept secteurs différents, incluant le transport, l'hôtellerie, la distribution de produits divers et la production agricole. Conférencière et consultante en motivation et développement personnel, son parcours est une illustration de résilience et d'audace.

Tia Glao Philomène est reconnue par les plus hautes autorités, ayant reçu la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite en 2018, le Prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines en 2016 et le Prix d'excellence du meilleur promoteur de l'intégration africaine en 2022. Plus récemment, elle a été honorée du titre de Docteur Honoris Causa en Leadership féminin et développement durable.