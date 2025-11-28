Gabon: Plénière dédiée au développement de l'économie et du numérique

Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, M. Mark Alexandre Doumba, a pris part le mardi 25 novembre 2025, au FGIS, à la plénière dédiée au développement de l'économie et du numérique, sur invitation du MEDEF International, dans le cadre du Forum économique Gabon-France organisé par la FEG, l'ANPI-Gabon et le MEDEFI, en marge de la visite officielle du Président français, S.E. Emmanuel Macron.

Lors de cette plénière, le ministre a présenté les axes prioritaires de la transformation numérique au Gabon, en insistant sur la loi sur la digitalisation, qui vise à moderniser et à rendre plus efficaces les services publics et privés. Il a souligné comment le numérique peut être un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises, améliorer la gestion des ressources naturelles et soutenir une croissance durable et inclusive.

Dans le cadre de son intérim sur les secteurs de l'environnement, de l'agriculture et des eaux et forêts, le ministre a mis en avant les initiatives numériques visant à optimiser la gestion des forêts, le suivi des ressources hydriques et le développement d'une agriculture intelligente et durable.

Il a également tenu plusieurs bilatérales avec des acteurs du numérique appliqué à la santé, à l'environnement, à la forêt et au crédit carbone, explorant des opportunités de partenariats public-privé et de coopération internationale.

Ces échanges ont permis de réaffirmer la détermination du Gabon, sous l'impulsion du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, à accélérer la transformation digitale comme levier stratégique de développement économique, social et environnemental.