Gabon: Plénière dédiée au développement de l'économie et du numérique

27 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Mendi

Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, M. Mark Alexandre Doumba, a pris part le mardi 25 novembre 2025, au FGIS, à la plénière dédiée au développement de l'économie et du numérique, sur invitation du MEDEF International, dans le cadre du Forum économique Gabon-France organisé par la FEG, l'ANPI-Gabon et le MEDEFI, en marge de la visite officielle du Président français, S.E. Emmanuel Macron.

Lors de cette plénière, le ministre a présenté les axes prioritaires de la transformation numérique au Gabon, en insistant sur la loi sur la digitalisation, qui vise à moderniser et à rendre plus efficaces les services publics et privés. Il a souligné comment le numérique peut être un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises, améliorer la gestion des ressources naturelles et soutenir une croissance durable et inclusive.

Dans le cadre de son intérim sur les secteurs de l'environnement, de l'agriculture et des eaux et forêts, le ministre a mis en avant les initiatives numériques visant à optimiser la gestion des forêts, le suivi des ressources hydriques et le développement d'une agriculture intelligente et durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également tenu plusieurs bilatérales avec des acteurs du numérique appliqué à la santé, à l'environnement, à la forêt et au crédit carbone, explorant des opportunités de partenariats public-privé et de coopération internationale.

Ces échanges ont permis de réaffirmer la détermination du Gabon, sous l'impulsion du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, à accélérer la transformation digitale comme levier stratégique de développement économique, social et environnemental.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.