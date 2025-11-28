Gabon: 'Il est intolérable que des mineurs soient exposés à de tels actes, encore moins encouragés, filmés ou instrumentalisés par des adultes censés les protéger'

Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'une extrême gravité, montrant un adolescent âgé d'environ 17 à 18 ans se livrant à des actes inacceptables sur un jeune garçon de moins de 15 ans, sous le regard complaisant d'un adulte en train de filmer la scène, le Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à réagir avec fermeté et responsabilité.

Face à ces faits qui heurtent profondément les valeurs de notre Nation, le Chef de l'État rappelle avec force que la protection des enfants demeure une priorité absolue. Il est intolérable que des mineurs soient exposés à de tels actes, encore moins encouragés, filmés ou instrumentalisés par des adultes censés les protéger. Aucun parent, aucun éducateur, aucun citoyen ne peut rester silencieux devant de telles dérives.

C'est pourquoi le Chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a immédiatement instruit les autorités compétentes afin que des poursuites exemplaires soient engagées. Les auteurs directs des actes, de même que les parents et adultes impliqués dans la mise en scène, la diffusion ou la facilitation de cette vidéo, ont été interpellés et seront présentés devant les juridictions compétentes. Ils seront déférés à la prison centrale conformément aux lois en vigueur, afin que justice soit pleinement rendue.

Le Chef de l'État réaffirme, avec détermination, que ces comportements ne sauraient être tolérés dans une société attachée au respect, à la dignité humaine et à la protection de l'enfance. Par cette décision ferme, il démontre une fois de plus son engagement constant à défendre les valeurs fondamentales de notre Nation et à garantir la sécurité des plus vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Nation entière salue et félicite le Chef de l'État pour cette réaction rapide, courageuse et exemplaire, qui rappelle que l'État restera toujours du côté de la loi, de la justice et de la protection des enfants.

Ensemble, poursuivons l'effort pour construire une société plus responsable, plus juste et plus respectueuse de la dignité humaine.