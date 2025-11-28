Cote d'Ivoire: Budgétisation sensible au genre - Des cadres de l'administration publique et d'institutions s'instruisent pour promouvoir un développement équitable

Un atelier sur la Budgétisation sensible au genre (Bsg) a débuté le 24 novembre pour prendre fin le 28 novembre 2025, au complexe socioéducatif de Treichville. C'est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la Direction de la promotion du genre et de l'équité, avec l'appui de l'Institut de développement économique (Idep). La formation est destinée aux cadres de l'administration publique et des institutions de Côte d'Ivoire.

Représentant Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le préfet hors hiérarchie Ouassolou Gnepa, conseiller technique, a indiqué, à l'ouverture de la formation, qu'il s'agit de faire en sorte que chaque franc mobilisé par l'État contribue à réduire les inégalités et à promouvoir un développement équitable pour toutes et tous.

C'est pourquoi il a exhorté les participants à tirer le meilleur de cette formation, car les outils, les connaissances et les compétences acquis, dit-il, sont indispensables pour façonner un avenir où la gestion économique et financière sera plus inclusive, plus équitable et davantage orientée vers le bien-être de tous les citoyens, sans distinction de sexe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bakary Dosso, chef de la division de la formation et de la recherche de l'Idep, a, à son tour, rappelé la mission fondamentale de l'Institut : le renforcement des capacités des États africains dans les domaines du développement économique, de la planification et de la gouvernance publique. Il a également précisé que l'Idep est le bras de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, chargé du renforcement des capacités.

« L'Idep accompagne les professionnels et décideurs africains dans la conception et la mise en œuvre de politiques de développement transformatrices. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce partenariat de renforcement des capacités avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant », a-t-il ajouté.

Kouamé Kouadio Issoufou, directeur de la promotion du genre et de l'équité, a souligné que cette formation aboutira à la mise en place d'un pool de formateurs nationaux sur la Bsg.

Cette formation accueille deux cohortes de 25 participants chacune, du 24 au 28 novembre et du 1eᣴ au 5 décembre 2025, à l'Ensea.