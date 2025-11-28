Cote d'Ivoire: Apurement des arriérés d'impôt foncier - Des mesures exceptionnelles au bénéfice du contribuable

Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, a décidé de donner un coup de pouce aux contribuables. En effet, les contribuables redevables d'arriérés d'impôt foncier, ainsi que ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leurs impositions au titre de l'année 2025, bénéficient de mesures exceptionnelles.

Il a annoncé l'ouverture, tous les samedis des mois de novembre et décembre 2025, des caisses dans toutes les recettes de l'impôt foncier ; l'abandon des pénalités en cas de paiement intégral du montant des arriérés ; et le dégrèvement de 50 % du montant de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2025 pour les terrains nus non productifs de revenus dont l'émission de 2025 est supérieure ou égale à 100 % de celle de 2024.

Par ailleurs, le directeur général des Impôts invite les contribuables à se rendre au centre des impôts dont relèvent leurs biens immobiliers afin de bénéficier des mesures de faveur susmentionnées, valables jusqu'au 31 décembre 2025.