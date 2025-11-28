Cote d'Ivoire: Apurement des arriérés d'impôt foncier - Des mesures exceptionnelles au bénéfice du contribuable

27 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, a décidé de donner un coup de pouce aux contribuables. En effet, les contribuables redevables d'arriérés d'impôt foncier, ainsi que ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leurs impositions au titre de l'année 2025, bénéficient de mesures exceptionnelles.

Il a annoncé l'ouverture, tous les samedis des mois de novembre et décembre 2025, des caisses dans toutes les recettes de l'impôt foncier ; l'abandon des pénalités en cas de paiement intégral du montant des arriérés ; et le dégrèvement de 50 % du montant de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2025 pour les terrains nus non productifs de revenus dont l'émission de 2025 est supérieure ou égale à 100 % de celle de 2024.

Par ailleurs, le directeur général des Impôts invite les contribuables à se rendre au centre des impôts dont relèvent leurs biens immobiliers afin de bénéficier des mesures de faveur susmentionnées, valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.