Cote d'Ivoire: Thèse unique de doctorat - Ehouman Arnaud-Michael analyse les logiques des acteurs dans la production d'emplois à Abidjan

Dans sa thèse unique de doctorat en sociologie, soutenue le 14 novembre 2025 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et intitulée « Logiques d'acteurs et production d'emplois par la Plateforme de service - Côte d'Ivoire (Pfs-CI) dans le district d'Abidjan », Ehouman Kamenan Arnaud-Michael montre que l'État ivoirien, dans sa volonté de lutter contre le chômage des jeunes, a mis en place un dispositif dit intégré d'aide à l'emploi : la Pfs-CI, un programme d'action visant à former des jeunes entrepreneurs compétents et à favoriser leur insertion durable dans l'emploi.

Ce programme d'envergure, élaboré et mis en œuvre entre 2000 et 2010 par plusieurs organismes institutionnels (Agepe, Fdfp, Agefop, Fns), a été déployé dans différentes localités du pays, dont le district d'Abidjan. Malgré la pertinence de l'initiative, les résultats observés sur le terrain demeurent en deçà des attentes. Les mécanismes mis en place par les acteurs institutionnels tendent en effet à ne pas générer d'auto-emplois durables, insuffisants pour favoriser l'émergence d'un véritable tissu entrepreneurial dans le district d'Abidjan.

S'appuyant sur la théorie de l'action organisée développée par Crozier et Friedberg (2014), l'impétrant explique que cette faible production d'emplois stables résulte des logiques d'action parfois contradictoires des divers acteurs impliqués, en raison de jeux d'interactions sociales : conflits, rivalités, alliances, négociations, arrangements...

« Par exemple, les jeunes bénéficiaires des projets récusent les mécanismes d'intervention qu'ils jugent parfois contraignants. Ils réagissent en mobilisant des stratégies qui constituent des formes de résistance aux contradictions issues des actions de l'État. Pour pallier ces tensions, les différents acteurs chargés de la mise en oeuvre des projets ajustent continuellement leurs interventions en établissant des compromis et des arrangements afin d'harmoniser les attentes institutionnelles et celles des jeunes bénéficiaires. Ces ajustements contribuent paradoxalement à freiner la création d'emplois ou d'auto-emplois durables. Dans un tel contexte, le changement repose moins sur les prescriptions que sur les conflits, les négociations, les compromis et les jeux d'acteurs », souligne-t-il.

Lors de la soutenance, le professeur Roch Yao Gnabeli, professeur titulaire de sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny et directeur de thèse, a salué la qualité et l'originalité du travail. Selon lui, cette recherche interroge de manière pertinente le cadre institutionnel de production de l'emploi en Côte d'Ivoire, fondé sur des dispositifs financés par des bailleurs extérieurs et reproduits dans plusieurs pays.

Docteur-MC Jean-Luc Lognon, également sociologue à l'Université Félix Houphouët-Boigny (rapporteur 2), a félicité l'impétrant pour sa persévérance et sa détermination à mener à bien ce travail scientifique.

Le professeur Koudou Opadou, professeur titulaire de psychologie à l'Ecole normale supérieure (Ens), (rapporteur 1), a qualifié cette recherche de « travail de terrain solide, bien écrit et riche, qui constitue un outil précieux pour les décideurs ».

Pour sa part, Karamoko Vasseko, Docteur-MC en sociologie et directeur de l'Institut d'ethno-sociologie (Ies), a félicité le candidat et formulé des suggestions en vue d'un enrichissement futur du travail.

À l'issue de la soutenance, le jury, présidé par le professeur Allou Kouamé René, professeur titulaire d'histoire, a accepté le travail d'Ehouman Arnaud-Michael et lui a décerné la mention Très honorable, faisant de lui docteur en sociologie.