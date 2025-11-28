Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - La protection et la promotion des personnes en situation de handicap au coeur d'un séminaire

Un cadre stratégique pour ancrer durablement la question du handicap au cœur du travail parlementaire s'est tenu du mercredi 26 au jeudi 27 novembre 2025 à Abidjan. Dès l'ouverture du Séminaire national de renforcement des capacités des parlementaires et du personnel permanent de l'Assemblée nationale, le ton était donné : celui d'intégrer pleinement la dimension du handicap dans les pratiques institutionnelles n'est plus une option, mais une exigence.

Pendant deux jours, les participants ont été invités à approfondir leur compréhension des droits humains, à maîtriser les exigences de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap et à mieux appuyer les députés dans leurs missions. Organisée par l'Ong Didepas (Disability Inclusive Development Programs and Services), en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et avec le soutien de l'Unicef, cette rencontre offre une immersion dans une réalité souvent ignorée, mais essentielle pour bâtir des politiques publiques inclusives.

Représentant le Président de l'Assemblée nationale, la Secrétaire générale adjointe, Raïssa Tra Bi, a salué une initiative qui « accompagne la modernisation du travail parlementaire », notamment dans la formulation budgétaire et statistique. Elle a également remercié l'Unicef pour la qualité de son appui.

Au nom du Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Juliette Nsensele Faida a réaffirmé l'engagement de l'institution, rappelant que « les sociétés inclusives commencent par des institutions inclusives ». Elle a salué le travail de Didepas et du ministère en charge de la Protection sociale pour leur rôle dans la mise en oeuvre d'un agenda national d'inclusion.

Face aux exclusions persistantes touchant les enfants en situation de handicap, le séminaire se veut un pas décisif : renforcer l'action parlementaire et consolider les outils permettant l'application effective de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées ratifiée par la Côte d'Ivoire.