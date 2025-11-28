Cote d'Ivoire: Petits poteaux - Bamba Cheick Daniel séduit par le projet du président Inza

L'ancien ministre de l'Administration du territoire, Bamba Cheick Daniel, actuel directeur général de l'Agence foncière rurale (Afor), a reçu le 26 novembre 2025, dans ses bureaux à la 7e tranche, le président de la Fédération ivoirienne de football petits poteaux (Fifpp), Me Fofana Inza.

Grand maître de taekwondo (ceinture noire, 7e dan) et ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheick Daniel, a apporté tout son soutien à cette discipline sportive en pleine extension en Côte d'Ivoire et en Afrique.

Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la Fifpp de lui annoncer officiellement la tenue de la Coupe d'Afrique des nations de petits poteaux à Korhogo, en Côte d'Ivoire. Ce sera du 6 au 14 décembre. Un rendez-vous panafricain placé sous le patronage du ministre directeur du cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, qui va réunir 14 nations, y compris la Côte d'Ivoire.

« Cette nouvelle me réjouit. Nous nous connaissons depuis longtemps. Vous avez pratiqué le taekwondo. Quand j'étais le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, vous avez été président de la commission Études, règlementation et discipline, avant de vous engager à créer la fédération de petits poteaux. Aujourd'hui, je suis agréablement surpris de ce qu'est devenu ce sport que nous pratiquions tous dans nos quartiers », a indiqué Bamba Cheick Daniel au président Inza.

Il a non seulement promis de soutenir cette initiative, mais en plus, assuré son visiteur de sa présence effective lors de ce championnat d'Afrique, « car vous avez réussi à anoblir ce sport pour en faire un sport africain ». Avant d'accepter de signer le ballon de la compétition baptisé « Dékolo ».