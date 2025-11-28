Cote d'Ivoire: Abidjan Itf Tennis juniors Tour (J.30) - Le tournoi, officiellement lancé à l'Ivoire

Boniface Papa nouveau, directeur de tournoi et la fédération ivoirienne de tennis (Fit) représentée par son premier vice-président, Marcel Hiannot ont prononcé une conférence de presse hier, sur le site des rencontres.

Trois jours après les premiers matchs du premier tournoi, ils ont donné tous les détails sur la compétition qui bat son plein depuis lundi, sur les courts du Central tennis club de l'hôtel ivoire.

Comme chaque édition, depuis la première en 2017, le tournoi international organisé par Boniface Papa Nouveau réunit chaque année plusieurs jeunes talents venus du monde entier.

Cette année, on note une quarantaine de jeunes filles et garçons qui s'affrontent avec passion sur les courts pour engranger des points en vue de leur classement Itf. « Cette fois, les tournois sont entièrement financés par la fédération ivoirienne de tennis. Merci au passage au président Sylvère Koyo qui prouve encore sa passion pour le tennis et sa grande ambition pour le tennis ivoirien », a confié Boniface Papa Nouveau.

Un autre fou de la petite balle jaune qui a permis à cet Itf junior tour de faire une halte au bord de la lagune Ebrié, pour donner la chance aux pépites ivoiriennes de se frotter d'autres venues d'ailleurs afin de grandir.

Hiannot Marcel, premier vice-président de la Fit s'est félicité de l'opportunité offerte aux jeunes tennismen locaux de s'aguerrir. « C'est l'occasion pour eux de se mesurer à des joueurs qui proviennent des académies du monde et grappiller des points Itf », estime-t-il.

En effet, le premier tournoi enregistre quatre athlètes ivoiriens dont Yves Armand Segui Kouadja, qui a déjà passé les deux premières journées.

Au niveau des filles, le tableau est un peu moins pourvu. On a beaucoup moins de filles qui jouent au tennis et il faut vraiment remédier à ça. Je pense qu'il faut voir dans quelles mesures nous devons former les jeunes filles et motiver les enfants à jouer au tennis », regrette Papa nouveau.

Le premier tournoi qui a débuté le lundi 24, se poursuit jusqu'au 29 novembre, tandis que le second est prévu du 1er au 6 décembre sur les mêmes installations de l'Ivoire tennis club.