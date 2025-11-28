Burkina Faso: Littérature - Simon Compaoré signe son autobiographie

L'essai autobiographique « Monsieur le Maire, une vie publique de fidélité aux valeurs », en hommage à l'ancien maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré, a été dédicacé, jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou.

«Monsieur le Maire, une vie publique de fidélité aux valeurs », est un livre autobiographique sur la vie de l'ancien maire de la ville de Ouagadougou et ancien ministre, Simon Compaoré. L'essai autobiographique écrit sous la direction de Dr Vincent Sédogo, Dr Minimalo Alice Somé et de plusieurs chercheurs burkinabè et d'Afrique ne se limite pas à une simple rétrospective. « Il s'inscrit dans une démarche scientifique et pédagogique , portée par des chercheurs soucieux de documenter et de valoriser l'héritage de cette figure emblématique de la politique locale », selon Dr Sédogo.

La cérémonie de dédicace s'est tenue, jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou, en présence de plusieurs personnalités publiques du Burkina, dont l'ancien Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Vincent Sédogo a expliqué que cet ouvrage de 379 pages subdivisées en dix chapitres vise à inspirer les générations présentes et futures, en leur offrant un modèle de gestion publique fondé sur l'efficacité, l'éthique et l'innovation. « Au Burkina Faso, il y a des noms dont la simple évocation permet à tout citoyen d'y accoler une image.

Alors, lorsque les bons points qu'on lui décerne dépassent les points négatifs, c'est qu'il a gravé dans les esprits et les cœurs des jalons importants grâce à ses actions publiques. C'est dans ce sens qu'il est bon de documenter leur vie pour permettre à l'humanité, grâce à la force de l'écrit de les connaitre davantage et au public de tirer leçon de leur itinéraire », a-t-il précisé. De l'avis de M. Sédogo, cet ouvrage riche propose une lecture qui explore le milieu socio-culturel qui a façonné Simon Compaoré et ses engagements à tous les niveaux de la vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Au-delà de la vie politique de l'homme, le livre analyse le style de management et la manière de diriger et de communiquer avec le peuple, il met en évidence la résilience d'un homme qui au-delà de la politique s'est engagé fortement et résolument en toute simplicité dans le social », a-t-il soutenu. L'ancien Président Faso, Roch Kaboré, a salué un homme dont le lien d'amitié avec lui date de plus de 50 ans. Il a confié qu'en temps que maire, Simon Compaoré a mené des actions que personne ne pensait possible à Ouagadougou. Pour lui donc, cette œuvre littéraire permet aussi aux générations futures de savoir que tout est possible, si on a un engagement.