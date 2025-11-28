Sénégal: Une cérémonie en mémoire des victimes d'accidents de la route organisée à Diourbel

27 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — L'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a commémoré, jeudi, à Diourbel (centre), la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, lors de laquelle elle a rendu hommage aux victimes d'accidents de la route et sensibilisé les usagers au respect du Code de la route.

"Nous avons convié l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la célébration de cette journée qui commémore les victimes d'accident. C'est également une occasion de sensibilisation sur la sécurité routière", a déclaré à des journalistes le chef du pôle Diourbel-Louga de l'ANASER, Ibrahima Senghor.

Un exercice de simulation des premiers secours prodigués par des éléments des sapeurs-pompiers

L'objectif de cette journée, selon lui, est triple : "rendre hommage aux victimes, soutenir leurs familles et appeler les populations à adopter des comportements responsables au volant comme à pied".

Insistant sur la nécessité pour les usagers de "faire preuve de plus de prudence et de respect du Code de la route", le responsable de l'ANASER a également invité les usagers de la route à se mobiliser pour limiter les accidents.

Présent à la cérémonie d'hommage et de sensibilisation, Modou Lo Ndiaye, vice-président de la gare routière de Mbacké, s'est félicité de l'initiative de l'ANASER qui, selon lui, est susceptible de contribuer significativement à la réduction des accidents.

