Congo-Kinshasa: LINAFOOT 2025-2026 - Simba bat Tanganyika FC à domicile (2-1)

Dans le cadre du Championnat national congolais, AS Simba de Kolwezi s'est imposée face à FC Tanganyika de Kalemie (2-1) au stade Joseph Kabila de Kalemie, ce jeudi 27 novembre.

Sur un terrain extérieur, les hommes de Daouda Lupemba ont ouvert le score à la 25e minute grâce à une tête de Richard Kazadi. Le score est resté à 1-0 jusqu'à la pause, malgré les nombreuses occasions des locaux, les Rouges et Blancs de Kalemie.

Au retour des vestiaires, l'entraîneur Alain Landeut a fait entrer Henock Nday à la place de Guy Ntambwe. Ce changement a permis à Tanganyika de renforcer son milieu avec le duo Nday-Danny Kabamba, mettant plus de pression sur les Kamikazes.

À la 65e minute, Dan Mbaya a égalisé sur une passe longue et décisive du gardien Amos Umba, profitant d'une sortie hasardeuse de Dida Fatao. Peu avant la fin, Philippe Nkongolo a scellé la victoire de Simba en inscrivant le second but à la 83e minute. Score final : 2-1 pour AS Simba.

Avec ce succès, AS Simba (3e) retrouve le podium avec 14 points en 7 matchs, derrière TP Mazembe (1eᣴ, 17 points en 8 matchs) et FC Saint-Éloi Lupopo (2e, 14 points en 6 matchs).De son côté, Tanganyika FC reste bloqué à la 10e place avec 7 points en 6 rencontres.