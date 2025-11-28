Congo-Kinshasa: Le CREFDL plaide pour une meilleure gouvernance fiscale des communes

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) a publié mercredi 26 novembre à Kinshasa un rapport d'enquête appelant à l'amélioration de la gouvernance fiscale dans les communes de la capitale.

Ce rapport, préparé par l'ONG Particip GmbH, concerne six communes pilotes : Gombe, Kasa-Vubu, Lemba, Kimbanseke, Masina et N'Sele. L'étude, menée de mai à septembre dernier, s'inscrit dans le cadre des stratégies de l'Union européenne visant à réduire les inégalités et à promouvoir un développement économique et social durable en RDC.

Les conclusions révèlent plusieurs défis majeurs :

absence d'une budgétisation crédible,

faible collaboration entre les services taxateurs et le centre d'ordonnancement,

absence d'un fichier à jour des assujettis.

Selon Mario Caivano Gracia, représentant de l'UE, cette étude vise à renforcer la gouvernance locale.De son côté, Paulin Kibendelwa, expert anticorruption au CREFDL, plaide pour la digitalisation des circuits de mobilisation des recettes et encourage le gouvernement provincial à assurer la rétrocession pour donner aux communes les moyens de leurs politiques.

Le rapport recommande également la poursuite de l'installation des autorités locales élues (conseillers urbains, conseillers communaux, maires et bourgmestres) afin de garantir une gouvernance efficace et durable.

