Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de construction du pont sur la rivière Kalamu à Kinshasa

Le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé, mardi 25 novembre, les travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Kalamu, un cours d'eau reliant plusieurs quartiers de la capitale. Cette rivière déborde fréquemment lors des pluies diluviennes, provoquant des inondations et d'importants dégâts matériels. Cette infrastructure vise à améliorer la mobilité urbaine, renforcer la résilience face aux crues et réduire les risques pour les populations locales.

Des engins ont barré l'avenue de la Victoire à hauteur de la rivière, interdisant le passage aux voitures, motos et autres véhicules ; seuls les piétons peuvent traverser. Les automobilistes venant de Ndjili, Masina ou du rond-point Ngamba doivent emprunter la route Bongolo ou le boulevard Lumumba pour rejoindre le rond-point Victoire, ce qui provoque d'énormes embouteillages.

Yves Mayula, chauffeur de taxi-bus, se plaint :

« Cette construction a rendu la circulation difficile pour les piétons et pour les conducteurs. »

Northon Ifunga, un riverain, demande aux autorités d'accélérer le chantier qui bloque la route principale.

La population appelle l'État à assurer un suivi rigoureux des travaux afin de permettre une reprise rapide de la circulation, tout en saluant cette initiative essentielle pour lutter contre les inondations récurrentes.