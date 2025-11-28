Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC - Paul Kagame critique Kinshasa l'accusant de « refuser d'assumer ses responsabilités »

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 27 novembre à Kigali, le président rwandais Paul Kagame a relancé ses critiques contre Kinshasa au sujet de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo ( RDC).

Le chef de l'État rwandais a accusé le gouvernement congolais de « refuser d'assumer ses responsabilités » pour mettre fin au conflit, notamment en rejetant toute négociation avec les rebelles du M23. Ce groupe armé est régulièrement cité dans les rapports des Nations unies comme bénéficiant du soutien de l'armée rwandaise, des accusations que Kigali nie systématiquement.

Interrogé sur la réouverture de l'aéroport de Goma, souhaitée par Paris et Kinshasa pour des raisons humanitaires, M.Kagame a estimé que la question devait être discutée « directement avec les rebelles qui contrôlent la ville ».

Kinshasa rejette les accusations

En réaction aux propos de Paul Kagame, Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter.

Pour Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, Paul Kagame est le géniteur, le « père » du groupe rebelle M23.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, malgré les efforts diplomatiques engagés à Washington et Doha pour tenter de ramener la paix dans la région.

