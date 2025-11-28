Congo-Kinshasa: Un jeune de Goma fabrique un bracelet médical intelligent pour prévenir les erreurs en urgence

Elvis Ansima, un jeune innovateur de Goma (Nord-Kivu), a récemment conçu un bracelet médical intelligent baptisé HealthLink. Développé avec les membres de sa startup Kilovolts, ce dispositif est équipé d'un QR code permettant de stocker les informations médicales essentielles du porteur afin de réduire les risques d'erreurs en situation d'urgence.

Vendu à 6 USD, le bracelet offre un accès rapide à des données personnelles telles que l'identité, le groupe sanguin, les allergies, le poids et les contacts d'urgence. Un simple scan du QR code suffit pour consulter ces informations, tandis que l'historique complet des soins reste verrouillé et accessible uniquement aux médecins autorisés.

Origine du projet : une expérience personnelle

L'idée est née d'une expérience personnelle traumatisante vécue par Elvis, originaire du Nord-Kivu. Hospitalisé pour paludisme dans une autre province, loin de chez lui et sans son carnet médical, il a dû répéter sans cesse ses intolérances médicamenteuses à des soignants sceptiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il témoigne :

« Chaque jour, j'étais obligé de répéter les mêmes informations au médecin, qui insistait parfois pour me prescrire des médicaments auxquels je savais être allergique. Je me disais que s'il avait une source fiable pour vérifier mes données, il ne douterait pas. Et si j'avais été inconscient, il m'aurait peut-être administré ce traitement dangereux. »

Cette angoisse l'a poussé à développer une solution numérique fiable pour sauver des vies. N'étant pas issu du domaine médical, il s'est associé à des médecins afin de mener son projet à bien.

Fonctionnement sécurisé

Le bracelet ou la carte associée combine QR code et puce électronique pour un accès instantané, hors réseau et sécurisé aux données vitales, explique le concepteur.

HealthLink répond à un besoin urgent à Goma, où l'identification et l'accès aux informations médicales des patients inconscients posent problème, notamment lors des urgences liées aux conflits armés. Ce dispositif vise à réduire les erreurs médicales mortelles dans ce contexte chaotique.

Si les données du porteur ne sont pas à jour, les requérants sont orientés vers des hôpitaux partenaires pour une consultation basique (groupe sanguin, poids, allergies, intolérances). Ces informations sont ensuite intégrées dans la puce du bracelet pour une mise à jour immédiate. Les utilisateurs peuvent également actualiser leurs données via leur smartphone, garantissant une portabilité fiable.

Plaidoyer pour un déploiement national

Les jeunes innovateurs de Kilovolts travaillent avec des ressources limitées. Le prix du bracelet (6 à 8 USD) ne leur permet pas de financer une diffusion à grande échelle en RDC. Ils appellent donc à un soutien du ministère de la Santé.

Déjà testé localement, ce bracelet répond à un besoin critique dans les zones de conflit où le manque d'informations médicales entraîne des milliers de décès chaque année, selon l'OMS. HealthLink pourrait sauver des vies en urgence partout dans le pays.