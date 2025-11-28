Congo-Kinshasa: Félix Wazekwa dévoile son nouvel album « Demivida » et rend hommage à Defao

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le chanteur congolais Félix Wazekwa a sorti son nouvel album intitulé « Demivida » le 31 octobre dernier, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Après avoir passé 11 mois en Europe, le leader du groupe Cultura Pays-Vie est revenu à Kinshasa pour assurer la promotion de son oeuvre et tourner le clip de la chanson « Defao Forever », un hommage vibrant au chanteur Defao Matumona, disparu il y a trois ans.

L'album Demivida compte 10 titres, dont la chanson « Twoo, To You Too », interprétée en collaboration avec ses deux fils, offrant ainsi une touche familiale et originale à ce projet musical.

Avec ce nouvel opus, Félix Wazekwa confirme son statut d'artiste engagé et créatif, mêlant hommage, innovation et authenticité. Il s'entretient avec Kaki Akiewa:

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.