Congo-Kinshasa: Félix Wazekwa dévoile son nouvel album « Demivida » et rend hommage à Defao

Le chanteur congolais Félix Wazekwa a sorti son nouvel album intitulé « Demivida » le 31 octobre dernier, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Après avoir passé 11 mois en Europe, le leader du groupe Cultura Pays-Vie est revenu à Kinshasa pour assurer la promotion de son oeuvre et tourner le clip de la chanson « Defao Forever », un hommage vibrant au chanteur Defao Matumona, disparu il y a trois ans.

L'album Demivida compte 10 titres, dont la chanson « Twoo, To You Too », interprétée en collaboration avec ses deux fils, offrant ainsi une touche familiale et originale à ce projet musical.

Avec ce nouvel opus, Félix Wazekwa confirme son statut d'artiste engagé et créatif, mêlant hommage, innovation et authenticité. Il s'entretient avec Kaki Akiewa: