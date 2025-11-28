Congo-Kinshasa: Dr Michel Muvudi - Ce titre honorifique international est plutôt une grande responsabilité'

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Congolais Michel Muvudi a été élevé, mercredi 19 novembre, au rang de Docteur honoris causa par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA) à Dakar, au Sénégal.

Ce titre honorifique lui a été décerné pour son accompagnement de plusieurs acteurs et organisations africaines, ainsi que pour sa vision transformatrice à travers son Groupe CIDE Solidarité. L'institution salue également son travail sur les économies positives et solidaires, mettant au cœur le capital humain et la jeunesse africaine.

Le lauréat voit dans cette distinction un appel au devoir pour le changement de la société. Michel Muvudi a été décoré aux côtés d'autres éminents acteurs congolais, dont Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Il en parle dans cette Grande interview avec Alain Iung.

