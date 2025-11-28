Guinée: Un pays abonné aux coups d'Etat

27 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Guinée-Bissau a replongé mercredi dans l'instabilité chronique qui caractérise son histoire politique. Un groupe d'officiers a annoncé avoir renversé le président Umaro Sissoco Embaló, à la veille de la publication des résultats provisoires de la présidentielle de dimanche.

Dans une allocution télévisée, les putschistes, réunis sous le nom de « Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre », ont affirmé avoir déposé le chef de l'État et suspendu le processus électoral, invoquant un prétendu complot impliquant des responsables politiques et des réseaux de trafic de drogue. Les frontières ont été fermées et un couvre-feu instauré.

Le général Horta Nta Na Man a été désigné président de transition pour une durée d'un an, selon Radio France Internationale. Des images diffusées à la télévision publique montrent sa prestation de serment devant des officiers.

Le coup d'État survient dans un climat politique explosif. Le scrutin opposait Embaló à Fernando Dias, un nouveau visage de la scène politique. Tous deux avaient revendiqué la victoire dès le premier tour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus tôt mercredi, des tirs nourris avaient été entendus près du palais présidentiel et du siège de la commission électorale à Bissau. Embaló a ensuite affirmé à des médias français qu'il avait été renversé, sans qu'on sache où il se trouvait.

L'opposition accuse au contraire Embaló d'avoir orchestré une « fausse tentative de coup » pour bloquer l'annonce de résultats défavorables.

L'Union africaine et la Cédéao ont condamné le putsch et exigé la libération immédiate d'Embaló ainsi que des responsables électoraux arrêtés. Plusieurs observateurs internationaux, dont l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, étaient injoignables jeudi.

Un pays habitué aux coups de force

Petite nation côtière stratégique pour les trafiquants de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, la Guinée-Bissau a connu au moins neuf coups d'État ou tentatives depuis son indépendance en 1974.

Selon des experts, ce nouveau putsch ne devrait pas bouleverser l'influence du narcotrafic sur la vie politique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.