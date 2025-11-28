Togo: L'opposition fustige un début de mandat 'hors cadre constitutionnel'

27 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Vice constitutionnel ? Selon l'opposition, l'absence de discours de politique générale du président du Conseil devant les parlementaires pose problème et remet en cause la légitimité du gouvernement.

Pour Aimé Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), cette faille s'apparente à un "mépris assumé".

« On ne peut pas admettre que le Président du Conseil ne se soit jamais présenté devant le Parlement. C'est choquant. C'est une manière de mépriser l'institution que l'on prétend placer au centre du nouveau régime. »

L'opposant estime que cette omission porte atteinte à l'esprit même du régime parlementaire instauré par la Constitution de la 5e République.

Le discours de politique générale par le chef du gouvernement, désormais président du Conseil, n'est pas une obligation constitutionnelle.

