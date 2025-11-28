Burkina Faso: 2e région militaire - Le Chef d'Etat-major général des armées rend visite aux militaires blessés en opération

27 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par EMGA

Mercredi 26 novembre 2025, le Général de Brigade Moussa Diallo, Chef d'Etat-major général des armées a rendu une visite aux blessés en opération de l'Hôpital militaire colonel-Major Tanguet Ouattara (HM-CMTO) de Bobo-Dioulasso.

Accompagné de madame la gouverneure du Guiriko, ainsi que des chefs militaires et paramilitaires et des autorités administratives de la région, il a remonté le moral et souhaité un prompt rétablissement aux militaires en soin. Il en a profité pour féliciter le personnel de santé de la direction du service de santé des armées et leurs collègues civils qui les appuient, pour le travail formidable abattu au quotidien aussi bien au profit des FDS que des populations civiles.

Le colonel Poda Armel, directeur de l'hôpital a rassuré le CEMGA de leur abnégation et leur determination à toujours faire mieux. Il a, en outre, posé un certain nombre de doléances, auxquelles le CEMGA a promis d'apporter une solution diligente, afin d'améliorer la prise en chage des malades.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.