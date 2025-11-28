Sénégal: Appels d'offres publics - Des 'entreprises sénégalaises' disparaissent après avoir cessé de payer salaires et impôts

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a dénoncé, jeudi à Dakar, les agissements de certaines entreprises présentées comme « sénégalaises » qui ont remporté des appels d'offres publics avant d'arrêter de payer les salaires et les impôts, puis de quitter le pays sans laisser de trace.

Selon le ministre, ces entités se sont positionnées sur de grands marchés publics en se prévalant d'une nationalité économique trompeuse. « Beaucoup de ces entreprises ont disparu après avoir bénéficié de contrats importants », a-t-il affirmé, sur l'APS, soulignant l'impact négatif de ces pratiques sur les finances publiques et sur les travailleurs laissés en rade.

Birame Soulèye Diop a regretté que ces comportements frauduleux ternissent l'image du secteur privé national et nuisent aux véritables entreprises sénégalaises qui respectent leurs obligations fiscales et sociales. Il appelle à un meilleur encadrement des participants aux appels d'offres afin d'éviter que des sociétés sans ancrage local ne profitent abusivement du système.

Intervenant à l'ouverture de la 4e édition des Journées du contenu local, le ministre a rappelé que la promotion des biens et services produits au Sénégal reste un levier essentiel de compétitivité et de souveraineté économique. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de la main-d'oeuvre nationale et d'accompagner les entreprises sénégalaises dans la montée en compétence.

