Soudan: Le Premier Ministre souligne l'engagement du pays à renforcer ses relations avec la Norvège

27 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Premier Ministre, Dr. Kamil Idris, a souligné l'engagement du Soudan à renforcer les relations bilatérales avec la Norvège et à construire des partenariats efficaces et durables entre les deux pays.

Lors de sa rencontre aujourd'hui à son bureau à Port-Soudan avec le Ministre d'État norvégien des Affaires étrangères, M. Andreas Krafvik, et la délégation l'accompagnant, ils ont discuté des développements de la situation au Soudan, en particulier la situation humanitaire à la lumière des crimes et violations commis par les milices des Forces de Soutien Rapide (FSR).

Le Premier Ministre a réaffirmé, au cours de la rencontre, la coopération totale du Soudan avec les efforts internationaux visant à acheminer l'aide humanitaire et à instaurer la paix au Soudan, tout en respectant la souveraineté et l'unité du pays.

Pour sa part, le Ministre d'État norvégien des Affaires étrangères a souligné l'engagement de la Norvège à établir des relations efficaces avec le gouvernement soudanais répondant aux aspirations des peuples des deux pays, insistant sur la nécessité pour la communauté internationale de condamner ces atrocités et crimes perpétrés contre le peuple soudanais.

