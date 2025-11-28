Soudan: La consulat du pays à Jeddah honore l'université de Jeddah

27 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Consulat du Soudan à Jeddah a organisé une cérémonie en l'honneur de l'Université de Jeddah pour son accueil des examens du certificat soudanais et son soutien aux étudiants, en appui aux échanges culturels et académiques entre les deux pays.

Le Consul Général Kamel Ali Osman a salué le soutien constant de l'Arabie Saoudite au Soudan, notamment les efforts du Roi Salman ben Abdulaziz et du Prince Héritier Mohammed ben Salman pour promouvoir la paix.

L'université de Jeddah, représentée par le Président Dr. Ubaid Al-Ali, a exprimé son appréciation pour les étudiants soudanais et leurs efforts durant la session d'examen.

Les représentants du comité organisateur, dont le Premier Secrétaire Youssef Siddig Abu Aqla et le Président du Comité de Transition Fadil Al-Shazli, ainsi que des représentants des parents et des étudiants, ont salué l'initiative humanitaire de l'Université dans l'accueil des examens soudanais.

