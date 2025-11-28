Afrique de l'Ouest: Le Mali obtient 40 ,999 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Le Mali a encaissé le 26 novembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 40,999 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 40 milliards FCFA. Les soumissions globales provenant des investisseurs se sont élevées à 41,250 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,13%.

Le montant des soumissions retenu est de 40,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 255 millions de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 99,38%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré est de 7,52% pour les bons, 9,32% pour les obligations de 3 ans et 7,79% pour celles de 5 ans.

Le remboursement des BAT se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 25 novembre 2026. Pour ce qui est du paiement des intérêts, il est prélevé d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le remboursement du capital des obligations se fera pour le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 13 novembre 2028 pour celles de 3 ans et au 13 novembre 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an au taux de 6,15% pour les titres de 3 ans et 6,35% pour ceux de 5 ans et ce dès la fin de la première année.