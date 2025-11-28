Ethiopie: Le pays présente ses sincères condoléances à la Chine après le tragique incendie qui a ravagé Hong Kong

27 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances à la Chine et aux familles des victimes, à la suite d'un tragique incendie dans un immeuble résidentiel de la région administrative spéciale de Hong Kong.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui pour diffusion immédiate, le ministère a exprimé sa profonde sympathie à toutes les personnes touchées par cet incident.

Le communiqué indique : « Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie présente ses sincères condoléances à la suite du tragique incendie qui a ravagé un immeuble résidentiel dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. »

Exprimant sa profonde sympathie aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par ce tragique incident, il a souligné que l'Éthiopie était solidaire du peuple et du gouvernement chinois en cette période difficile de deuil.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.