Ethiopie: Le pays présente ses sincères condoléances à la Chine après le tragique incendie qui a ravagé Hong Kong

Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances à la Chine et aux familles des victimes, à la suite d'un tragique incendie dans un immeuble résidentiel de la région administrative spéciale de Hong Kong.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui pour diffusion immédiate, le ministère a exprimé sa profonde sympathie à toutes les personnes touchées par cet incident.

Le communiqué indique : « Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie présente ses sincères condoléances à la suite du tragique incendie qui a ravagé un immeuble résidentiel dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. »

Exprimant sa profonde sympathie aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par ce tragique incident, il a souligné que l'Éthiopie était solidaire du peuple et du gouvernement chinois en cette période difficile de deuil.