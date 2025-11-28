Congo-Kinshasa: La société civile de Walikale lance un programme de contrôle citoyen des redevances minières

La société civile de Walikale a initié, depuis deux semaines, un programme de contrôle citoyen visant à suivre la gestion des redevances minières perçues dans le secteur des Wanianga, situé en territoire de Walikale, au Nord-Kivu.

Ce mécanisme de redevabilité a pour objectif de documenter, vérifier et rendre publiques les informations liées à la collecte et à l'utilisation des fonds issus des activités minières. La démarche entend renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles et favoriser une meilleure gouvernance locale.

Les premières évaluations ont porté sur trois aspects clés :

- la gestion financière des redevances minières,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- la gestion des ressources humaines,

- et les procédures de passation des marchés publics.

À l'issue de ce premier exercice, les organisations de la société civile ayant participé affirment avoir été éclairées par les explications fournies par le chef de secteur de Wanianga, Dr. Descartes Akilimali Bamwisho, premier à être soumis à cet exercice.

Ce dernier a salué l'initiative, estimant qu'elle constitue une opportunité d'améliorer la transparence et de renforcer la confiance entre autorités et population :

« Cet exercice renforce davantage mon engagement au service de la communauté », a-t-il déclaré.

La société civile prévoit d'étendre ce programme à d'autres secteurs et acteurs impliqués dans la gestion des ressources minières dans le territoire de Walikale.