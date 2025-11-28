Congo-Kinshasa: Les motards de Bukavu dénoncent une série de meurtres ciblés sur le boulevard Patrice Lumumba

Une vague d'inquiétude secoue la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, où des taximen-motos sont victimes de meurtres ciblés. Ces crimes se produisent non seulement sur le boulevard Patrice Lumumba, mais aussi sur plusieurs routes secondaires, dénonce ce jeudi 27 novembre, la Synergie des associations de motocyclistes du Sud-Kivu.

Selon les motards, des attaques les visent en plein exercice de leur activité, de jour comme de nuit.

Face à cette situation, la Coalition « PAMOJA KWA AMANI » (Tous pour la paix) s'est jointe à la Synergie des motocyclistes pour exiger une protection renforcée de cette catégorie professionnelle, essentielle au transport urbain dans la ville.

Jean-Chrisostome Kijana, modérateur de la coalition, tire la sonnette d'alarme :

« Nous sommes attristés par ces meurtres répétés. En une semaine, cinq motocyclistes ont été froidement abattus par des éléments de l'Alliance Fleuve Congo (AFC-M23) dans la ville de Bukavu. Aucune raison ne peut justifier ces actes barbares. Même si des consignes de sécurité existent, la sanction ne devrait jamais être une balle dans la tête ».

Dans un contexte d'occupation de la ville de Bukavu par la rébellion du M23/AFC, la coalition qualifie ces meurtres de crimes de guerre. Ces attaques suscitent une vive indignation et appellent à une réponse urgente des autorités de facto de la ville pour garantir la sécurité des motards et des civils.