Congo-Kinshasa: Lancement de l'opération « Libérez les trottoirs » pour lutter contre les marchés pirates à Kananga

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les autorités provinciales de Kananga, province du Kasaï-Central ont lancé mercredi 26 novembre une opération coup de poing baptisée « Libérez le trottoir », visant à déguerpir les vendeurs installés anarchiquement le long des routes et sur les trottoirs. Cette initiative, portée par le gouverneur Moïse Kambulu, vise à fluidifier la circulation et réduire les risques d'accidents liés à l'occupation illégale de la voie publique.

Sur le terrain, notamment devant le marché central de Kananga, des éléments de la police ont procédé à l'évacuation musclée des femmes qui vendaient des denrées alimentaires sur les trottoirs, forçant souvent les piétons à circuler sur la chaussée.

Certaines vendeuses justifient leur présence à l'extérieur du marché par le manque de place :

« Il n'y a pas de place au marché. Voilà pourquoi nous vendons à l'extérieur. Qu'on nous en trouve où l'on peut vendre. Comment allons-nous nourrir les enfants ? », se plaint l'une d'elles.

Des arguments contestés par l'administration du marché. Marie Claude Kanku, administratrice du marché central, affirme qu'il reste plusieurs emplacements disponibles :

« Ces femmes refusent d'entrer au marché parce qu'à l'extérieur, elles ne paient pas la taxe journalière. Dès qu'elles voient le percepteur, elles fuient ».

Le mouvement citoyen LUCHA/Kasaï-Central a salué la volonté du gouverneur de remettre de l'ordre dans la ville, tout en condamnant la brutalité de l'intervention policière. Il appelle à une approche plus humaine, qui prend en compte les réalités socio-économiques des vendeuses concernées.

