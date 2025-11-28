Soudan: Le président du CST félicite l'équipe nationale soudanaise pour sa qualification au Championnat Arabe

27 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Président du Conseil Souverain Transitoire, Commandant en Chef des Forces Armées, le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a fait un appel téléphonique au staff technique de l'équipe nationale de football et aux joueurs, leur adressant ses félicitations à l'occasion de leur qualification pour le Championnat Arabe, qui se tiendra au Qatar au cours du mois de décembre prochain.

Lors de l'appel, il a salué cette victoire méritée, louant les efforts du staff technique et des joueurs qui ont fait preuve de performance remarquable lors du match.

Le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan a souligné que ce succès s'ajoute à la série de victoires remportées par le peuple soudanais dans la bataille de la dignité.

Il a également évoqué le rôle important des Soudanais résidant au Qatar et leur soutien indéfectible à leur équipe nationale, précisant que cette attitude reflète l'esprit des Soudanais partout dans le monde.

Enfin, Al-Burhan a réaffirmé son appréciation et son soutien à l'équipe nationale afin qu'elle atteigne les aspirations du peuple soudanais.

