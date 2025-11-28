Le Président du Conseil Souverain Transitoire, Commandant en Chef des Forces Armées, le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a fait un appel téléphonique au staff technique de l'équipe nationale de football et aux joueurs, leur adressant ses félicitations à l'occasion de leur qualification pour le Championnat Arabe, qui se tiendra au Qatar au cours du mois de décembre prochain.

Lors de l'appel, il a salué cette victoire méritée, louant les efforts du staff technique et des joueurs qui ont fait preuve de performance remarquable lors du match.

Le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan a souligné que ce succès s'ajoute à la série de victoires remportées par le peuple soudanais dans la bataille de la dignité.

Il a également évoqué le rôle important des Soudanais résidant au Qatar et leur soutien indéfectible à leur équipe nationale, précisant que cette attitude reflète l'esprit des Soudanais partout dans le monde.

Enfin, Al-Burhan a réaffirmé son appréciation et son soutien à l'équipe nationale afin qu'elle atteigne les aspirations du peuple soudanais.