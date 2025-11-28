Le Ministre de la Justice, Dr. Abdallah Mohamed Dirif, a affirmé que le peuple soudanais, ainsi que la direction de l'État présidée par le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, rejette toute présence de la milice dans les sphères politique et militaire.

Il a indiqué, lors d'une réunion conjointe abec le comité de sécurité de l'Etat de Kassala, que le gouvernement reste ouvert aux initiatives de paix et a soumis une feuille de route au Conseil de sécurité et aux pays concernés soulignant que l'opinion internationale a évolué après les événements d'El-Fasher, avec une augmentation des preuves documentées concernant les crimes commis par la milice.

Le ministre a dénoncé le rôle d'Abou Dhabi dans le soutien militaire à la milice, renouvelant le refus du gouvernement de la présence des Émirats au sein du Quartet international.

Il a également évoqué les récentes réformes juridiques visant à renforcer l'État de droit, notamment dans les domaines des crimes informatiques, du discours de haine et de la protection des forces luttant contre la contrebande.

Dr. Dirif a appelé à intensifier la mobilisation pour soutenir les forces armées, soulignant leurs avancées significatives sur le terrain.