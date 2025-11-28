Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, le lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les déclarations du Ministre d'État norvégien aux Affaires étrangères et Envoyé de la Norvège au Soudan, Andreas Kravik, affirmant qu'aucun nouveau document américain n'a été présenté au gouvernement soudanais.

Il a également loué les efforts du Président américain Donald Trump et de Son Altesse Royale le Prince héritier saoudien Mohammed ben Salman en faveur de la réalisation de la paix au Soudan.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui à son bureau, avec le Ministre d'État norvégien aux Affaires étrangères et Envoyé de la Norvège au Soudan, Andreas Kravik, en présence du Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Muawiya Osman Khalid. qui a indiqué, dans un communiqué de presse, que le Président du Conseil de souveraineté avait salué le rôle de la Norvège en tant que partenaire clé dans les efforts de paix au Soudan depuis des décennies, soulignant la volonté du gouvernement soudanais d'atteindre une paix juste et durable répondant aux aspirations du peuple soudanais et garantissant ses droits.

Il a également réaffirmé son appréciation du maintien des efforts américains en faveur de la paix au Soudan, ajoutant que le Soudan avait compris les clarifications de la partie américaine selon lesquelles aucun nouveau document relatif au processus de paix n'était actuellement proposé par Washington.

De son côté, l'Envoyé norvégien a réitéré l'engagement de son pays à travailler avec les partenaires internationaux pour un Soudan uni et prospère, précisant qu'il avait souligné, lors de ses rencontres avec les responsables soudanais, la nécessité d'engager un processus politique et de répondre à une trêve humanitaire afin de garantir l'acheminement de l'aide aux personnes dans le besoin.

Il a ajouté : « Nous voulons voir la guerre s'arrêter pour que les souffrances du peuple soudanais cessent. »

L'envoyé norvégien a également indiqué avoir constaté une tension alimentée par l'existence supposée de deux documents attribués aux États-Unis, qualifiant cela de regrettable et involontaire. Il a précisé s'être entretenu avec le Conseiller du Président américain pour les affaires arabes et africaines, Mossad Paulus, afin de clarifier la situation.

Il a souligné que la seule proposition relative à une trêve humanitaire était celle soumise il y a quelques semaines, ajoutant que cette trêve serait suivie d'un processus politique global vers un Soudan uni et stable.

Il a enfin rappelé que la trêve humanitaire n'équivalait ni à un cessez-le-feu ni à un accord politique, mais visait à suspendre temporairement les hostilités pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays, insistant sur la nécessité de maintenir ouvert le poste-frontière d'Adré.