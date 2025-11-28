Soudan: Président du CST salue les déclarations de l'envoyé norvégien affirmant qu'Il n'existe aucun nouveau document américain présenté au gouvernement soudanais

27 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, le lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les déclarations du Ministre d'État norvégien aux Affaires étrangères et Envoyé de la Norvège au Soudan, Andreas Kravik, affirmant qu'aucun nouveau document américain n'a été présenté au gouvernement soudanais.

Il a également loué les efforts du Président américain Donald Trump et de Son Altesse Royale le Prince héritier saoudien Mohammed ben Salman en faveur de la réalisation de la paix au Soudan.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui à son bureau, avec le Ministre d'État norvégien aux Affaires étrangères et Envoyé de la Norvège au Soudan, Andreas Kravik, en présence du Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Muawiya Osman Khalid. qui a indiqué, dans un communiqué de presse, que le Président du Conseil de souveraineté avait salué le rôle de la Norvège en tant que partenaire clé dans les efforts de paix au Soudan depuis des décennies, soulignant la volonté du gouvernement soudanais d'atteindre une paix juste et durable répondant aux aspirations du peuple soudanais et garantissant ses droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également réaffirmé son appréciation du maintien des efforts américains en faveur de la paix au Soudan, ajoutant que le Soudan avait compris les clarifications de la partie américaine selon lesquelles aucun nouveau document relatif au processus de paix n'était actuellement proposé par Washington.

De son côté, l'Envoyé norvégien a réitéré l'engagement de son pays à travailler avec les partenaires internationaux pour un Soudan uni et prospère, précisant qu'il avait souligné, lors de ses rencontres avec les responsables soudanais, la nécessité d'engager un processus politique et de répondre à une trêve humanitaire afin de garantir l'acheminement de l'aide aux personnes dans le besoin.

Il a ajouté : « Nous voulons voir la guerre s'arrêter pour que les souffrances du peuple soudanais cessent. »

L'envoyé norvégien a également indiqué avoir constaté une tension alimentée par l'existence supposée de deux documents attribués aux États-Unis, qualifiant cela de regrettable et involontaire. Il a précisé s'être entretenu avec le Conseiller du Président américain pour les affaires arabes et africaines, Mossad Paulus, afin de clarifier la situation.

Il a souligné que la seule proposition relative à une trêve humanitaire était celle soumise il y a quelques semaines, ajoutant que cette trêve serait suivie d'un processus politique global vers un Soudan uni et stable.

Il a enfin rappelé que la trêve humanitaire n'équivalait ni à un cessez-le-feu ni à un accord politique, mais visait à suspendre temporairement les hostilités pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays, insistant sur la nécessité de maintenir ouvert le poste-frontière d'Adré.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.