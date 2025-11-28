Soudan: Le premier ministre salue les efforts de l'union des journalistes africains en soutien à la question soudanaise

27 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Premier Ministre, Dr. Kamil Idris, a salué la position et les efforts de l'Union des Journalistes Africains en faveur de la question soudanaise dans les divers forums et tribunes régionales, visant à réaliser la paix et la stabilité au Soudan.

Cela été lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau à Port-Soudan avec le vice- Président de l'Union des Journalistes Africains, Dr Abdullah Mohamed Ali, où la rèubion a examiné les préparatifs pour le 13e Forum des Journalistes Africains, prévu le 20 décembre prochain à Port-Soudan, qui visera à discuter des questions de paix au Soudan et sur le continent africain.

Au cours de la rencontre, le Dr. Abdullah Mohamed Ali a exprimé sa gratitude et son appréciation au Premier Ministre pour son soutien à l'organisation du forum à Port-Soudan, soulignant l'importance du rôle des médias et des journalistes dans la promotion de la paix en Afrique.

