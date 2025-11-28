Nigeria: Le président Tinubu déclare l'état d'urgence en raison de l'insécurité et ordonne le recrutement massif de policiers et de militaires

Abuja — « Compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire, j'ai décidé de déclarer l'état d'urgence national et d'ordonner de nouvelles recrues dans les forces armées ». C'est ainsi que le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé hier, 26 novembre, l'instauration de l'état d'urgence national à la suite des derniers épisodes de violence qui se sont succédé dans différentes parties de la Fédération.

« Avec cette déclaration, la police et l'armée sont autorisées à recruter du personnel supplémentaire. La police recrutera 20 000 agents supplémentaires, portant le total à 50 000 (nouvelles recrues) », indique le communiqué de la présidence.

Outre l'augmentation des effectifs de la police fédérale, le président Tinubu invite « l'Assemblée nationale à commencer à réviser nos lois afin de permettre aux États de créer leur propre corps de police ». Le président a également ajouté que son « administration soutiendra les gouvernements des États qui ont mis en place des structures de sécurité pour protéger leur population contre les terroristes qui perturbent la coexistence pacifique ». Au Nigeria, un débat est en cours sur un projet de loi visant à modifier la Constitution afin de permettre aux États de créer et de gérer leurs propres structures policières.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter nos agences de sécurité qui ont collaboré à la libération des 24 étudiantes de Kebbi (voir Fides 17/11/2025) et des 38 fidèles dans l'État de Kwara (voir Fides 22/11/2025) », déclare Tinubu. « Nous continuerons à soutenir les efforts visant à sauver les élèves capturés de l'école catholique dans l'État du Niger et les autres Nigérians toujours retenus en otages », promet le chef de l'État nigérian, faisant référence aux 265 personnes (dont 239 enfants) enlevées par un commando armé qui a attaqué l'école catholique St. Mary (voir Fides 24/11/2025). Mgr Bulus Dauwa Yohanna, évêque de Kontagora (le diocèse auquel appartient l'école St. Mary), commente avec prudence l'initiative du président dans une brève déclaration à l'agence Fides : « Nous verrons ce qu'il en ressortira ».