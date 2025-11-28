Madagascar: Sionlé Yeo - AFG Bank Madagascar clarifie ses relations avec Mamy Ravatomanga

Sujet de rumeurs et de spéculations dans l'opinion, la présence de l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga dans le capital d'AFG Bank Madagascar a fait l'objet d'un communiqué de clarification de la banque il y a quelques semaines.

Le sujet est revenu sur la table lors de la présence à Madagascar du directeur général d'AFG Holding, le pôle financier du conglomérat ivoirien, Atlantic Group.

Relations consulaires

L'inauguration d'une nouvelle agence à Tanjombato a été l'occasion d'un échange avec la presse pour les dirigeants d'AFG Holding, présents à Madagascar pour expliquer l'ambition de la banque et les investissements du conglomérat à leurs parties prenantes et partenaires. Le directeur général d'AFG Holding, Sionlé Yeo, a affirmé que Mamy Ravatomanga n'a aucun lien avec la banque.

Selon lui, l'unique bénéficiaire final est bien le fondateur d'Atlantic Group, le magnat ivoirien Koné Dossongui, qui est la cinquième fortune de Côte d'Ivoire. Sionlé Yeo a précisé que l'homme d'affaires malgache n'a entretenu avec la banque que des relations liées à son ancien rôle de consul honoraire de Côte d'Ivoire, démentant ainsi toute implication dans les activités d'AFG Bank Madagascar.

Banque de référence

En marge de ces clarifications, le directeur général d'AFG Holding a expliqué la volonté de sa banque de faire de sa filiale à Madagascar l'une des institutions bancaires de référence de la Grande Ile. La banque accélère son maillage territorial et compte désormais quatre agences opérationnelles, dont trois à Antananarivo et une à Toamasina.

Après l'ouverture de l'agence de Tanjombato, d'autres sont prévues à Andranomena et Toliara. Par ailleurs, la banque entend se différencier par des produits financiers destinés à des besoins jusqu'ici sans offre. Par exemple, pour un secteur aussi stratégique pour l'économie que celui des grandes mines, elle va ouvrir un guichet dédié, appelé Mining Desk, offrant un accompagnement spécialisé aux sociétés opérant dans le secteur.

Pilier de développement

En parallèle de l'expansion bancaire, Sionlé Yeo a affirmé la volonté d'Atlantic Group d'accentuer ses investissements dans le pays. La vision à long terme portée par le conglomérat fondé par Koné Dossongui vise à faire de la Grande Ile l'un des piliers de son développement dans l'Océan Indien. En effet, Madagascar constitue déjà un cas particulier pour Atlantic Group, puisqu'il s'agit du seul pays où l'ensemble de ses secteurs d'activités est représenté.

Le PDG d'AFG Holding a annoncé que les engagements du groupe s'étendront au-delà de la banque, de la microfinance et des assurances, afin d'inclure notamment la fabrication de ciment et l'exploitation minière, secteurs porteurs pour le développement économique national. Entre transparence, innovation et diversification, AFG Bank trace ainsi les contours d'une présence pérenne à Madagascar, avec l'ambition affichée de compter parmi les banques de référence du pays.