Sénégal: Les femmes et les jeunes à l'honneur à la 2e foire commerciale et agricole de Sédhiou

27 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les initiatives économiques des femmes et des jeunes sont mis en exergue à la deuxième édition de la foire commerciale et agricole de Sédhiou qui s'achève samedi, a constaté l'APS.

Une centaine d'exposants, venus principalement des régions Sédhiou et de Ziguinchor, participent à cet évènement commercial ouvert ce dimanche 23 novembre.

La foire est organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou en partenariat avec le programme Agri Jeune Tekki Ndaw Ñi.

"L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat local, favoriser le réseautage et encourager le partage d'expériences", a souligné Fansar Souané, responsable de projets à la Chambre de commerce de Sédhiou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur de la région, Diadia Dia en visite sur le site de la foire, a salué la qualité des produits exposés, soulignant l'importance de leur valorisation à l'échelle nationale et internationale. Regrettant un manque d'accompagnement des acteurs économiques locaux, l'autorité administrative a lancé un appel en faveur d'un soutien renforcé à ces acteurs.

De son côté, Famara Bouli Diatta, un producteur d'anacarde installé à Goudomp, a préconisé un assouplissement des critères d'âge dans les programmes d'appui, afin d'inclure davantage d'acteurs engagés dans le développement économique de la région.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.