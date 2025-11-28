Madagascar: Bodybuilding - Rado et Maurice décorés au Palais d'Iavoloha

Une récompense bien méritée pour deux athlètes malgaches qui ont brillé aux Championnats du Monde de Bodybuilding. Hier, au Palais d'Iavoloha, la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a procédé à leur décoration.

Médaillé d'or dans la catégorie -85 kg lors de la 16e édition des World Bodybuilding and Physique Sports Federation Championships, tenue récemment en Indonésie, Rado Rakotomandimby a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national malgache. Il a également reçu le titre de chevalier de l'Ordre du mérite sportif. De son côté, Maurice Marinjara, médaillé d'argent dans la catégorie classic physique -80 kg, a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite de Madagascar. Les deux athlètes, visiblement ravis de ces distinctions, ont affirmé que leurs objectifs ne sont pas encore atteints et qu'ils ambitionnent de faire encore mieux.

La Fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme, qui a assuré leur préparation, a également été honorée. Harinelina Randriamanarivo a reçu le titre de chevalier de l'Ordre national malgache, tandis que le Directeur technique national, Aba Randriamampianina, a été décoré chevalier de l'Ordre du mérite de Madagascar. La Fédération a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement, soulignant que, depuis seize ans qu'elle porte haut les couleurs nationales, c'est la première fois que les athlètes bénéficient d'un accueil spécial au Palais d'Iavoloha.

Le colonel Michaël Randrianirina a remercié les athlètes pour avoir hissé le drapeau malgache sur la scène internationale. Il a réaffirmé que l'État est toujours prêt à soutenir tous les sportifs qui honorent le pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a également exprimé sa profonde gratitude envers le Président, saluant l'importance que le gouvernement accorde au sport dans le cadre de la politique de refondation de Madagascar. Dans quelques jours, quatre autres bodybuilders malgaches représenteront Madagascar au championnat professionnel de bodybuilding NPC en Afrique du Sud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres