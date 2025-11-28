Sénégal: Francophonie - La Chancelière Mariam Yérima reçue par le président Faye

Le président de la République a reçu, ce jeudi 27 novembre 2025, en audience Mariam Yérima, Vice-Présidente et Grande Chancelière des Ordres nationaux du Bénin, et présidente de la Conférence des Chanceliers francophones.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les préparatifs de la prochaine session de la Conférence, prévue en 2026 en Guinée équatoriale.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération entre les chancelleries francophones, ainsi que sur la promotion des valeurs républicaines et des distinctions honorifiques au sein de l'espace francophone.