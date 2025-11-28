Guinée Bissau: Le Haut commandement militaire annonce la levée du couvre-feu et des restrictions

27 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin Diatta, envoyé spécial en Guinée-Bissau

Le Haut commandement militaire de Guinée-Bissau a annoncé, jeudi soir, la levée immédiate du couvre-feu et des restrictions de circulation imposés après les événements du 26 novembre. Cette mesure entre en vigueur à compter de ce vendredi 28 novembre 2025.

Le communiqué du Haut commandement militaire publié dans la soirée du 27 novembre affirme que les conditions sont désormais réunies pour rétablir la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. À cet effet, les nouvelles autorités disent assurer un retour progressif à la normale, tout en maintenant des « interdictions strictes de manifestations ». Le couvre-feu, instauré à 19 heures la veille, prendra fin dès le vendredi 28 novembre. Les autorités militaires annoncent également la réouverture des écoles, centres de formation, marchés et commerces, qui pourront reprendre leurs activités habituelles.

Cependant, le Haut commandement militaire interdit toute marche de protestation, manifestation ou grève, estimant que ces actions pourraient compromettre la paix et la stabilité nationales. Aussi, le communiqué du Haut commandement militaire précise, enfin, que les généraux Botche Candé, Biagué Na N'Tan et Mamadu Turé se trouvent en « bonne santé, mais restent sous la garde des militaires ».

