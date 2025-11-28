Sénégal: Vingt ans de la Centif - Yassine Fall salue une expertise reconnue et respectée'

Yassine Fall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux a assisté ce jour, aux côtés de Cheikh Diba, ministre des Finances et du budget, à la célébration du vingtième anniversaire de la cellule Nationale de Traitement des informations Financières (Centif).

« En vingt ans, la Centif a su bâtir une expertise reconnue et respectée », a magnifié la Garde des sceaux. Et d'ajouter : « Les défis demeurent importants, mais l'engagement de nos institutions et de nos partenaires reste déterminant dans la construction d'un cadre financier plus robuste et plus transparent, au service du développement et de la sécurité de notre pays ».

Cet événement a regroupé plusieurs représentants d'institutions nationales, de cellules de renseignement financier homologues, d'organisations régionales et internationales ainsi que plusieurs experts du service public et privé.